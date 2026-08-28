МИД Бельгии вызвал посла США Уайта из-за оскорбительной публикации. Фото: © Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во второй раз с начала года вызвал посла США Билла Уайта из-за оскорбительного поста в соцсетях, адресованного министру здравоохранения Франку Ванденбруку.

Дипломат опубликовал снимок сгенерированного с помощью ИИ изображения Ванденбрука на коробке сигар с надписью «Вредит любой форме радости в жизни» и вопросом «Кто самый большой неудачник в Бельгии?».

Таким способом американский посол попытался высмеять инициативу бельгийского министра по ужесточению антиалкогольных предупреждений в рекламе. Предложенная реформа предполагает замену привычной фразы о злоупотреблении на жесткую формулировку «Алкоголь вредит здоровью», что вызвало резкий протест со стороны местных пивоваров. Отраслевые представители убеждены, что подобное нововведение стирает грань между умеренным и чрезмерным употреблением спиртного.

«Неприемлемо, чтобы посол использовал подобные оскорбительные выражения в отношении члена правительства», — подчеркнул Прево в комментарии для издания Politico, официально подтвердив факт вызова американского дипломата.

В феврале Уайта вызвали в МИД Бельгии из-за обвинений в антисемитизме из-за расследования нелицензированной процедуры обрезания. Посол назвал расследование «нелепым» и потребовал вмешательства министра Ванденбрука. Бельгийские власти сочли это нарушением суверенитета.