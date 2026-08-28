ФСБ задержала агента СБУ в ЛНР, он собирал данные для Киева Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике агента СБУ, который собирал для Киева сведения о российских военнослужащих и технике. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Задержанным оказался житель города Антрацита. По данным ведомства, ранее его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины, после чего мужчина начал выполнять задания украинской спецслужбы.

«Установлено, что житель Антрацита был завербован сотрудником СБУ и, выполняя его задания, собрал и передал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на территории Красного Луча и Антрацитовского района ЛНР», — сообщили в УФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Расследование продолжается, сотрудники спецслужбы устанавливают другие обстоятельства его деятельности.

Ранее в Евпатории сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина, которого подозревают в работе на СБУ. По данным спецслужбы, он собирал сведения об объектах ВС РФ, местах проживания военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей Крыма. Против мужчины также возбудили уголовное дело о государственной измене.