Украина начнет прятать стратегический запас топлива под землю Фото: REUTERS.

Правительство Украины запускает экспериментальный проект по подземному хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) на время военного положения в стране, но не более чем на два года. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на соответствующее постановление Кабмина №1037 от 13 августа.

Решение принято для защиты стратегических запасов горючего от рисков поражения и потерь. Координатором проекта назначено Минэнерго, а ответственным хранителем — «Укртранснафта». Для хранения планируется использовать соляные каверны, истощённые нефтяные и газовые месторождения, искусственные подземные резервуары и участки магистральных трубопроводов.

С 2027 года операторы рынка обязаны хранить под землёй не менее 20% дизельного топлива от общих объёмов МЗНН. Проект финансируется за счёт средств участников и других источников, включая госбюджет. Все операции будут сопровождаться отдельным учётом и контролем качества.

Ранее KP.RU писал, что правительство Украины выделило всего 35 млрд гривен на подготовку к зиме, в несколько раз меньше, чем планировалось изначально. Власти в Киеве опасаются, что предстоящий отопительный сезон станет для населения «непрекращающимся стихийным бедствием».