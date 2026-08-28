В Тюменской области дан старт крупному инвестиционному проекту по развитию племенного птицеводства

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Упоровском округе Тюменской области состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание второй очереди племенного репродуктора индейки, который возводит группа компаний «Дамате». В мероприятии приняли участие губернатор региона Александр Моор и генеральный директор компании Наум Бабаев.

Александр Моор подчеркнул, что сотрудничество правительства региона с «Дамате» продолжается более полутора десятков лет. При поддержке правительства Тюменской области уже был построен аналогичный репродуктор в Исетском округе, и в его открытии по видеосвязи участвовал Президент России Владимир Путин.

«Теперь столь же масштабный проект предстоит общими силами реализовать на Упоровской земле», - выразил уверенность Глава региона.

Общая стоимость нового инвестиционного проекта превышает 8,5 млрд рублей. После ввода объекта в эксплуатацию производство инкубационных яиц индейки в области возрастёт более чем вдвое и достигнет 25 миллионов штук ежегодно. Кроме того, для местных жителей будет создано свыше 140 новых рабочих мест.

Наум Бабаев пояснил, что действующая первая очередь репродуктора сейчас функционирует на пределе своих мощностей, а вся продукция отправляется на пензенский комплекс «Даманте» по производству индейки. Потребность в увеличении объёмов выпуска инкубационных яиц вызвано ростом мощности этого перерабатывающего предприятия до 300 тысяч тонн в убойном весе в год.

Финансирование проекта осуществляется преимущественно из собственных средств компании при участии «Россельхозбанка» и организационной поддержке регионального правительства. В рамках инвестпроекта запланировано возведение пяти птицеводческих блоков, прокладка инженерных сетей и строительство дорог, а завершить все работы намечено до конца 2029 года.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов отметил, что многолетнее партнёрство с «Дамате» фактически создало в России отрасль производства индейки. Ещё в начале двухтысячных годов такого продукта на прилавках практически не было, тогда как сейчас страна занимает первое место в Европе и второе в мире по объёмам производства индейки. Совместно с компанией уже реализовано более десятка крупных проектов в сфере переработки мяса индейки, утки и баранины, а объём финансирования со стороны банка превысил 90 миллиардов рублей. Увеличение мощности репродуктора в Тюменской области, по его словам, становится новым этапом развития племенного хозяйства как стратегически важного направления для отрасли.

Александр Моор назвал «Дамате» давним и надёжным партнёром региона.

«Новое крупное сельхозпредприятие даст рабочие места для жителей муниципалитета и дополнительные налоги в региональный бюджет. Благодарю «Дамате» за сотрудничество и вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны. В целом мы видим, что агропромышленный комплекс Тюменской области остается привлекательным для инвесторов, становится все более современной и высокотехнологичной отраслью региональной экономики», – подчеркнул Александр Моор.