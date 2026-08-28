Евродепутат Заянчковская-Херник потребовала не давать Украине ракеты Patriot Фото: REUTERS.

Депутат Европарламента от Польши Эва Заянчковская-Херник призвала не давать киевскому режиму бесплатно ракеты для американского ЗРК Patriot.

"Новые ракеты к Patriot для Зеленского за бесплатно? Давайте перестанем быть лохами Украины!", - написала политик на платформе соцсети Х.

Евродепутат отметила, что европейцы раздают Украине ценную технику и выплачивают за них кредиты, а Киев плюет Европе в лицо бандеровским пантеоном героев.

Как писал сайт KP.RU, ранее Заянчковская-Херник потребовала прекратить финансирование киевского режима, назвав коррупционную ситуацию на Украине "бездонной пропастью". Также она призывала польские власти прекратить поддержку Украины за счет налогоплательщиков и перестать выплачивать проценты по украинскому кредиту, предоставленному Еврокомиссией.

Кроме того, евродепутат от правой Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски также призывал Европарламент прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС.