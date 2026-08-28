«Выносил девочек на руках»: стало известно, как местные жители спасали подростков после атаки БПЛА на детский центр в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первыми на помощь детям, которые пострадали от удара ВСУ беспилотниками в детском центре в Краснодаре, пришли подростки и соседи. Об этом пишет издание «КП-Кубань».

Сообщается, что сосед прибежал во двор центра после случившегося. Он давно помогал детям, угощал их яблоками и печеньем. Мужчина принес топор, разбил окна и двери, чтобы пострадавшие могли выйти. Также он отключил газовый котел, чтобы избежать взрыва.

«Ему огромная благодарность. Не знаю его имени, но мы обязательно съездим к нему, чтобы сказать спасибо. Он для нас герой», — говорит Марина Мурашкина, мама одного из детей.

Также один из подростков, который пережил атаку ВСУ на детский центр в Краснодаре, тоже помогал с эвакуацией детей. Артем Мурашкин был самым старшим в центре, ему 17 лет. Он вынес несколько девочек на руках.

«Он начал помогать педагогам, пытался вывести их из дома. На руках выносил девочку. Потом присоединились другие ребята. Помогали тем, кто подавал голос, шевелился под завалами», — закончила свой рассказ Марина.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим атаковал Краснодар. Осколки нескольких дронов упали на детский центр, где находились воспитанники. Есть раненные и погибшие.