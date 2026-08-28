ЦБ выступил с идеей вдвое увеличить лимит для займов в МФО и ломбардах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Банк России предложил вдвое увеличить максимальную сумму наличного займа, которую микрофинансовые организации смогут выдавать по одному договору. Об этом следует из проекта указания регулятора.

Для МФО лимит планируется поднять с нынешних 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для ломбардов максимальная сумма наличного займа может вырасти сразу в четыре раза и составить 200 тысяч рублей.

Одновременно ЦБ предлагает увеличить суточный предел выдачи наличных из кассы. Для микрофинансовых организаций и ломбардов он может вырасти с 1 млн до 2 млн рублей.

Сейчас обе категории организаций могут выдавать по одному договору не более 50 тысяч рублей наличными. При этом суммарный объем таких операций за день ограничен 1 млн рублей. Предложения Банка России пока содержатся в проекте указания.

Немногим ранее Банк России сообщил, что средняя реальная ставка по краткосрочным микрозаймам во втором квартале 2026 года выросла до 247% годовых. Одновременно доля таких ссуд на рынке заметно сократилась. С 1 октября регулятор также планирует ограничить количество наиболее дорогих займов, которые один клиент сможет получить одновременно.