Мендель призвала Запад прекратить финансировать военных бенефициаров Фото: REUTERS.

Странам Запада необходимо изменить свою политику в отношении Украины из-за масштабной коррупции. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, прокомментировав новость, что на Украине задержали командира бригады теробороны, который наживался на закупке дронов.

"Украине нужен мир", - написала она в соцсети Х.

По ее словам, Западу следует прекратить финансировать небольшую группу военных бенефициаров и изменить стратегию спасения Украины.

Как писал сайт KP.RU, также Мендель раскритиковала саммит G7 и западный подход к украинскому конфликту. Она указала, что ряд западных экспертов и политиков с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно — за счет Украины.

Ранее политолог Юрий Кот заявил, что киевский режим вошел в состояние агонии. К сожалению, эта агония может длится долго – вернее, искусственно поддерживаться.

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