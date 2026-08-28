Новый премьер Британии решил переобуться: он отказался возвращать Греции скульптуры Парфенона

Премьер Британии Энди Бернэм Фото: REUTERS.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм больше не настаивает на возврате мраморных скульптур Парфенона Греции. Ранее политик выступал за передачу реликвий из Британского музея, но теперь его позиция изменилась. Об этом сообщает газета Financial Times.

В разговоре с журналистами Бернэм заявил, что окончательное решение должен принимать сам музей. Он подчеркнул, что юридически вопрос уже закрыт, но пообещал поддерживать культурную дипломатию Великобритании. Политик отметил, что это направление ему крайне близко.

Издание напоминает, что ещё в 2002 году Бернэм поддерживал идею вернуть скульптуры Афинам. А в 2023 году, будучи мэром, он требовал от директора музея Джорджа Осборна немедленно отправить реликвии на родину. Тогда же в соцсетях он призывал вернуть их без условий, чтобы улучшить имидж Британии в мире.

В прошлом году в мире культуры разгорелся серьезный скандал между Грецией и Британским музеем. Причиной стало решение руководства музея провести пышный гала-ужин в зале, где хранятся мраморные скульптуры Парфенона. Этот поступок назвали неприкрытой провокацией.