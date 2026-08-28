В Крыму за день отправлены в отставку три руководителя местных администраций: подробности

Глава Крыма Аксенов отправил в отставку мэра Керчи Кошеля Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму двое глав администраций и первый замглавы Ялты отправлены в отставку. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель республики Сергей Аксенов.

Он уточнил, что речь идет о главе администрации Нижнегорского района Антоне Кравеце, мэре Керчи Иване Кошеле и первом замглавы администрации Ялты Сергее Олефиренко.

Аксенов отметил, что исполняющими обязанности глав администраций будут назначены: в Нижнегорском районе - Дмитрий Мильгевский, в Керчи - Игорь Крутьков, который с 2024 года занимал должность главы Ленинского района. В Ялте и.о. первого заместителя руководителя администрации станет Светлана Шевченко.

О причинах кадровых перестановок в районных администрациях глава Крыма не рассказал.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года суд в Керчи приговорил бывшего градоначальника Сергея Брусакова за превышение должностных полномочий к 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.