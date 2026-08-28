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НовостиПроисшествия28 августа 2026 13:18

Во время заплыва на Таймыре пропал человек: он продолжил эстафету, несмотря на приостановку соревнований

На Таймыре во время спортивного заплыва пропал профессиональный пловец
Людмила МИТРОХИНА
Во время заплыва на Таймыре пропал человек: он продолжил эстафету, несмотря на приостановку соревнований

Во время заплыва на Таймыре пропал человек: он продолжил эстафету, несмотря на приостановку соревнований

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На соревнованиях в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края пропал человек. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на свой источник.

Пропал председатель организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Из-за погоды приостановлен заплыв в рамках эстафеты «Катырык — Хатанга». Позже выяснилось, что один участник продолжил эстафету без сопровождения.

Дочь пропавшего сообщила, что он — профессиональный пловец. Организаторы соревнований начали поиски.

Ранее KP.RU сообщил, что в Турции во время заплыва в Босфоре пропал россиянин. Инцидент был еще в прошлом году. Но тело пловца было найдено только в январе 2026 года. Позже родственники долго добивались оформления документов и отправки тело на родину.