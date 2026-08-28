Впервые за 17 лет песни из "Маши и Медведя" получили новое звучание: их уже можно послушать

Песни из "Маши и Медведя" получили новое звучание Фото: Кадр из мультфильма

Впервые за 17 лет существования всемирно известного российского мультсериала "Маша и Медведь" все полюбившиеся зрителям песни прозвучали в совершенно новом прочтении. Музыкальный лейбл DNK Music при участии ведущих артистов современной сцены выпустил масштабный альбом.

"Трибьют-альбом - это не просто сборник кавер-версий, а переосмысление музыкального наследия мультсериала. Знакомые миллионам зрителей мелодии обретают новое звучание благодаря участию артистов разных жанров: от поп-исполнителей до альтернативных проектов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в записи альбома приняли участие такие исполнители, как kochneva, Солова, SABI, GUMA, Тося Чайкина, Boni.ka, Влад Соколовский, Тая Скоморохова, NEMIGA, Чайный и Покровский, Kamil KiKiDo и Рита Ричи.

Лейбл подчеркнул, что каждый артист привнес в этот музыкальный проект свое уникальное видение, сохранив при этом узнаваемость оригинальных композиций мультсериала "Маша и Медведь".

Уточняется, что в поддержку релиза альбома также запущены тематические тренды в VK Клипах на композиции из трибьют-альбома - формат коротких видео помогает познакомить с новым звучанием любимых песен более широкую аудиторию, вовлекая пользователей в создание собственного контента с треками проекта.