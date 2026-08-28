Украина может столкнуться с еще большими проблемами в 2027 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бюджетный дефицит Украины в 2027 году может превысить ожидания, что потребует дополнительной помощи от ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Аналитики иностранного издания говорят, что Украина может столкнуться с большими проблемами. Киев уже испытывает сложности в переговорах с МВФ из-за политически чувствительных требований кредитора.

МВФ прогнозировал дефицит Украины в 2027 году на уровне 17,8% от ВВП, что на 3,3 п. п. меньше, чем в 2025 году. Однако этот прогноз основан на сценарии завершения конфликта в 2026 году. Поскольку боевые действия продолжаются, дефицит, вероятно, увеличится.

При этом все меньше стран в ЕС хотят продолжать поддерживать Киев. Хотя тренд на помощь и затягивание конфликта на Украине имеет место быть. Но союзники киевского режима начинают колебаться. Европа хочет начать заниматься своими проблемами, которых накопилось немало.