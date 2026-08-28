Владимир Путин прилетел с визитом в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прилетел в Нижний Новгород. Отмечается, что там глава государства должен выступить на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Российский лидер осмотрит выставку проекта "Знай наших" на форуме. Конкурс организован АСИ и Фондом "Росконгресс". Президент встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и осмотрит новые городские объекты. Президент посетит выставку конкурса передовых проектов и выступит на пленарном заседании. О дальнейшем графике Путина в Нижнем Новгороде неизвестно.

Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 27-28 августа при поддержке АСИ и фонда "Росконгресс". Участниками форума стали 1700 человек из разных регионов РФ. Кроме того, есть иностранные гости.