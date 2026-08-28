Он жив: На Таймыре спасатели нашли пропавшего при заплыве главу амурского Союза ветеранов Афганистана и СВО Вощевоза

На Таймыре найден живым пропавший глава Союза ветеранов Афганистана Вощевоз Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае спасатели обнаружили живым пропавшего при заплыве на Таймыре председателя амурского отделения Союза ветеранов Афганистана и СВО, ветерана боевых действий, кавалера ордена Александра Невского Валерия Вощевоза. Об этом сообщило издание "КП-Красноярск" со ссылкой на краевое управление МЧС РФ.

В публикации напомнили, что ранее на полуострове Таймыр стартовала арктическая эстафета "Катырык–Хатанга". Всего в путь по реке Хатанга отправились десять спортсменов. Им предстояло проплыть 200 километров в ледяной воде за Полярным кругом.

"Ветерана уже нашли — мужчина жив", - отметила газета.

По данным издания, Вощевоза обнаружили муниципальные спасатели еще накануне, 27 августа. Информации о состоянии председателя пока нет.

Как писал сайт KP.RU, 28 августа стало известно, что на соревнованиях в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края пропал человек. Из-за погоды заплыв в рамках эстафеты был приостановлен. Однако выяснилось, что один участник продолжил путь без сопровождения. Дочь пропавшего сообщила, что ветеран — профессиональный пловец.