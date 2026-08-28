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НовостиОбщество28 августа 2026 13:47

Он жив: На Таймыре спасатели нашли пропавшего при заплыве главу амурского Союза ветеранов Афганистана и СВО Вощевоза

На Таймыре найден живым пропавший глава Союза ветеранов Афганистана Вощевоз
Сергей ГАПЧУК
На Таймыре найден живым пропавший глава Союза ветеранов Афганистана Вощевоз

На Таймыре найден живым пропавший глава Союза ветеранов Афганистана Вощевоз

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае спасатели обнаружили живым пропавшего при заплыве на Таймыре председателя амурского отделения Союза ветеранов Афганистана и СВО, ветерана боевых действий, кавалера ордена Александра Невского Валерия Вощевоза. Об этом сообщило издание "КП-Красноярск" со ссылкой на краевое управление МЧС РФ.

В публикации напомнили, что ранее на полуострове Таймыр стартовала арктическая эстафета "Катырык–Хатанга". Всего в путь по реке Хатанга отправились десять спортсменов. Им предстояло проплыть 200 километров в ледяной воде за Полярным кругом.

"Ветерана уже нашли — мужчина жив", - отметила газета.

По данным издания, Вощевоза обнаружили муниципальные спасатели еще накануне, 27 августа. Информации о состоянии председателя пока нет.

Как писал сайт KP.RU, 28 августа стало известно, что на соревнованиях в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края пропал человек. Из-за погоды заплыв в рамках эстафеты был приостановлен. Однако выяснилось, что один участник продолжил путь без сопровождения. Дочь пропавшего сообщила, что ветеран — профессиональный пловец.