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НовостиВ мире28 августа 2026 13:54

В Грузии убит россиянин: подробности

ТВ Пирвели: в Грузии убили россиянина, преступник скрылся
Людмила МИТРОХИНА
В Грузии убит россиянин

В Грузии убит россиянин

Фото: REUTERS.

Гражданина России убили в Тбилиси, он прибыл туда два дня назад. Преступник скрылся. Об этом сообщает в пятницу грузинский телеканал "ТВ Пирвели".

«Убийство произошло на подъеме Бараташвили, где на месте продолжают работать эксперты-криминалисты», — отмечается в сообщении из грузинских СМИ.

Убийство совершено холодным оружием. Подробности не раскрываются. Позже стало известно, что конфликт между мужчинами произошел в магазине Spar, после чего предполагаемый злоумышленник скрылся.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда в Грузии совершаются нападения на россиян. Однако власти республики опровергают новости о том, что в Тбилиси и в других городах Грузии гражданам РФ грозит какая-либо опасность.