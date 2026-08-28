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НовостиПолитика28 августа 2026 13:57

«Герань» установила рекорд дальности: беспилотник пролетел до Волынской области

Дрон «Герань» долетел до Волынской области, преодолев почти 1000 км
Мария СПИРИДОНОВА
Дрон «Герань» долетел до Волынской области, преодолев почти 1000 км

Дрон «Герань» долетел до Волынской области, преодолев почти 1000 км

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские беспилотники «Герань» установили новый рекорд дальности полета, долетев до Волынской области Украины, сообщает издание «Страна.ua». По данным украинских СМИ, аппарат пролетел 960 километров от места запуска в Крыму.

Авторы материала отмечают, что благодаря реактивным модификациям и увеличению радиуса действия беспилотники теперь способны поражать до 96% территории Украины. Украинские мониторинговые паблики зафиксировали, что дрон зашел в воздушное пространство Волынской области транзитом через несколько регионов, что подтверждает тенденцию к росту дальности ударов.

25 августа в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли удар с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань» по танкеру в порту Южный Одесской области и сухогрузу в порту Одесса. По данным оборонного ведомства, в результате удара были поражены суда, перевозившие провизию и снабжение для противника.