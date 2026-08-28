«Герань» установила рекорд дальности: беспилотник пролетел до Волынской области

Дрон «Герань» долетел до Волынской области, преодолев почти 1000 км Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские беспилотники «Герань» установили новый рекорд дальности полета, долетев до Волынской области Украины, сообщает издание «Страна.ua». По данным украинских СМИ, аппарат пролетел 960 километров от места запуска в Крыму.

Авторы материала отмечают, что благодаря реактивным модификациям и увеличению радиуса действия беспилотники теперь способны поражать до 96% территории Украины. Украинские мониторинговые паблики зафиксировали, что дрон зашел в воздушное пространство Волынской области транзитом через несколько регионов, что подтверждает тенденцию к росту дальности ударов.

25 августа в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли удар с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань» по танкеру в порту Южный Одесской области и сухогрузу в порту Одесса. По данным оборонного ведомства, в результате удара были поражены суда, перевозившие провизию и снабжение для противника.