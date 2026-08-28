Япония потратила колоссальные деньги на поддержку своей валюты: Иену хотят поднять с колен Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Япония потратила рекордные 96,5 млрд долларов на поддержку курса иены за последний месяц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные японского Министерства финансов.

С 30 июля по 26 августа власти направили на валютные интервенции 15,4 трлн иен. Токио вышел на рынок после того, как национальная валюта приблизилась к минимальному уровню за последние 40 лет и торговалась почти по 164 иены за доллар.

Покупки иены проводились 30 и 31 июля. В интервенции также приняли участие США, а Южная Корея одновременно предприняла меры для поддержки воны, чтобы усилить эффект действий на валютном рынке.

После вмешательства властей курс японской валюты заметно укрепился. К 3 августа доллар опускался примерно до 155,2 иены. С 10 августа курс стабилизировался в районе 159,5 иены за доллар.

Слабая национальная валюта увеличивает стоимость японского импорта, включая энергоносители. При этом Банк Японии в июле сохранил процентные ставки без изменений, хотя регулятор допускает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Тем временем курс иранского риала недавно опустился до исторического минимума по отношению к доллару. За один доллар на рынке давали около 2 млн риалов. Падение произошло на фоне усиления экономического давления на Иран и роста напряженности вокруг страны.