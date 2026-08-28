NYP: младший сын Трампа Бэррон ведет замкнутый образ жизни

Глава Белого дома Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Бэррон Трамп, младший сын президента США Дональда Трампа, ведет замкнутый образ жизни, не выходя за пределы «пузыря безопасности». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на окружение Трампа.

«Он никуда не ходит», — говорится в сообщении от иностранного источника.

Бэррону 20 лет, он окончил первый курс Университета Нью-Йорка. Большую часть лета он провел с матерью Меланьей Трамп на принадлежащем президенту гольф-клубе «Бедминстер» в Нью-Джерси.

Ранее KP.RU сообщил, что иранские СМИ показали видео с угрозами убийства Бэррона Трампа. При этом в ролике даже была объявлена награда за голову младшего отпрыска главы Белого дома. Якобы убийцам Трампа-младшего обещали 10 млн долларов. Секретная служба США начала расследование на основании ролика.