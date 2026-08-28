"Я знал, куда я иду": российский боец с тяжёлыми травмами ног прополз зимой 10 километров и выжил

Врач Сячинова: Российский боец прополз до своих 10 километров с травмами ног Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российский солдат, получивший тяжёлые травмы ног, прополз десять километров до своих позиций и получил медицинскую помощь. Об этом сообщила ТАСС Ирина Сячинова, начальник приёмно-сортировочного отделения медицинской роты.

Сячинова рассказала, что в их подразделении были такие случаи, когда бойцы, получив серьёзные ранения, смогли отступить. Один солдат, потерявший обе ноги, наложил жгуты, чтобы остановить кровь, принял обезболивающее и дополз до своих. Его состояние шокировало медицинский персонал. Позже выяснилось, что жгуты были наложены слишком высоко, в результате чего конечности пришлось ампутировать.

По словам Сячиновой, раненый прополз десять километров в зимних условиях и не замёрз только благодаря термоодеялу, которое у него было.

"Он сказал: Я знал, куда я иду. Это удивительный человек. Он сумел себя спасти. Мы можем оказать помощь, мы можем стабилизировать людей, но, если человек сам себе не помогает, довольно-таки сложно ему помочь", - заявила Сячинова.

Ранее KP.RU сообщил, что российский боец в одиночку удерживал позицию, не пуская ВСУ, на протяжении 62 дней.