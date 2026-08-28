Комик Александр Незлобин* признан иноагентом в России Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уехавший в США известный стендап-комик Александр Незлобин* внесен в реестр иностранных агентов на территории России. Об этом сообщило Министерство юстиции РФ.

"Двадцать восьмого августа 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... А.В. Незлобин*", - говорится на сайте ведомства.

Как писал сайт KP.RU, 21 августа стало известно, что прокуратура попросила суд назначить комику-иноагенту Семену Слепакову* 400 часов обязательных работ за уклонение от обязанностей иностранного агента. Дело рассматривалось в заочном порядке.

Слепаков*, обвиняемый в уклонении от обязанностей иноагента, в течение года дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в соцсетях. Комик объявлен в розыск и заочно арестован судом. Следствие считает его причастность доказанной.

* Признан иноагентом на территории России