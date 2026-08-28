В Сочи спасатели обнаружили тело утонувшей в горной реке Агура девушки Фото: ЮРПСО МЧС РФ

В горной реке в Сочи спасатели обнаружили тело утонувшей девушки. Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС РФ.

Девушка пропала 27 августа в районе Чертовой купели горной реки Агуры. Ведомство уточнило, что компания молодых людей спустилась по камням к воде в то время, когда купель была практически пересохшая. Однако из-за начавшегося дождя уровень воды в реке поднялся. Их унесло потоком в русло реки, девушку они потеряли.

"В ходе водолазного поиска спасатели ЮРПСО МЧС России обнаружили в Чертовой купели реки Агуры утонувшую девушку", - говорится в сообщении.

В публикации уточнили, что спасатели извлекли тело девушки на берег и в носилках транспортировали к началу маршрута, где передали следователям.

Как писал сайт KP.RU, 9 августа в Чечне трое мужчин утонули в реке Сунжа, пытаясь спасти своего 15-летнего племянника. В республиканском СК отметили, что во время отдыха с семьей у реки подросток зашел в воду и попал в водоворот. Два дяди мальчика и его отец попытались помочь парню и вытащить его из реки, однако сами не смогли справиться с мощным течением.