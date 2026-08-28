Владимир Путин назвал важным вклад каждого для общей победы России Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", который проходит в Нижнем Новгороде, заявил, что для общей победы России важен вклад каждого жителя страны.

"Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого: волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей", - сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства, выступая на съезде партии "Единая Россия" в Москве, выразил полную уверенность в безоговорочной победе России в нынешнем противостоянии с Западом на Украине. "Победа будет за нами", - завершил свое выступление президент.

Кроме того, также Владимир Путин рассказывал о своем личном определении победы.