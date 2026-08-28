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НовостиВ мире28 августа 2026 15:24

На Украине стали вводить лимиты на покупку социально значимых продуктов

Под ограничения на Украине попали консервы, крупы, масло, сахар, соль, яйца
Сергей ГАПЧУК
На Украине крупнейшая сеть продуктовых магазинов "АТБ" ввела ограничения на продажу социально значимых продуктов в одном чеке. Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине крупнейшая сеть продуктовых магазинов "АТБ" ввела ограничения на продажу социально значимых продуктов в одном чеке. Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине крупнейшая сеть продуктовых магазинов "АТБ" ввела ограничения на продажу социально значимых продуктов в одном чеке. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф".

По данным издания, эти лимиты касаются покупок непосредственно в магазинах и онлайн-заказов.

В публикации отметили, что ограничения уже введены на консервы из мяса и рыбы, крупы и макароны, масло, сахар, соль, куриные яйца, полуфабрикаты и некоторые другие продукты.

Как писал сайт KP.RU, 9 августа стало известно, что украинские супермаркеты стали испытывать перебои с поставками некоторых продуктов. По данным издания "Общественное", кадры с пустыми полками появились из магазинов Киева. В торговых точках стало меньше свежих овощей и фруктов, молочной продукции, а в некоторых случаях — мяса.

При этом в марте на Украине также возник дефицит гречневой крупы. Нехватка продукта привела к ажиотажу среди покупателей и резкому росту стоимости.