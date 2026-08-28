На Украине стали вводить лимиты на покупку социально значимых продуктов

На Украине крупнейшая сеть продуктовых магазинов "АТБ" ввела ограничения на продажу социально значимых продуктов в одном чеке. Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине крупнейшая сеть продуктовых магазинов "АТБ" ввела ограничения на продажу социально значимых продуктов в одном чеке. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф".

По данным издания, эти лимиты касаются покупок непосредственно в магазинах и онлайн-заказов.

В публикации отметили, что ограничения уже введены на консервы из мяса и рыбы, крупы и макароны, масло, сахар, соль, куриные яйца, полуфабрикаты и некоторые другие продукты.

Как писал сайт KP.RU, 9 августа стало известно, что украинские супермаркеты стали испытывать перебои с поставками некоторых продуктов. По данным издания "Общественное", кадры с пустыми полками появились из магазинов Киева. В торговых точках стало меньше свежих овощей и фруктов, молочной продукции, а в некоторых случаях — мяса.

При этом в марте на Украине также возник дефицит гречневой крупы. Нехватка продукта привела к ажиотажу среди покупателей и резкому росту стоимости.