Владимир Путин объяснил, за что борется Россия

Путин заявил, что сильна Россия и будет сильна в будущем Фото: REUTERS.

Сейчас Россия ведет борьбу за настоящее и будущее страны. Об этом на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в интересах укрепления суверенитета страна борется за настоящее и будущее России совместными практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан.

"И сильна Россия, и будет сильна в будущем", - сказал президент.

Как писал сайт KP.RU, также Владимир Путин заявлял, что сила граждан страны в том, что россияне всегда преодолевают все трудности и страхи. И это делает нас сильнее, отметил российский лидер. Глава государства подчеркнул, что мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед.

Напомним, ранее президент РФ заявил, что универсальность и сила России — в ее многообразии.