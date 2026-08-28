Украинские чиновники признают, что Херсон без России – никуда: правда звучит на разных уровнях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подконтрольный Киеву Херсон не сможет нормально существовать без России, и это начинают признавать даже представители украинских властей. Такое мнение выразил депутат Херсонской областной думы Александр Фомин в беседе с ТАСС.

Парламентарий обратил внимание на заявления назначенных Киевом чиновников о тяжелой ситуации в городе. В частности, глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин призвал жителей покидать регион.

«На Украине наконец признали, что без России Херсону не быть. Это завуалировано звучит из уст киевских чиновников разного ранга. Если в главном городе Херсонщины нет российской власти, там не будет жизни. Только разруха, эвакуация, бегство», — заявил Фомин.

Прокудин объяснил призыв к эвакуации крайне сложной обстановкой с безопасностью. Он также признал, что зимой подконтрольные Киеву власти не смогут обеспечить полноценную работу объектов критической инфраструктуры города.

Ранее украинские власти расширили обязательную эвакуацию жителей подконтрольной им части Херсонской области. В перечень территорий, откуда вывозят население, включили еще несколько населенных пунктов. До этого Киев уже объявлял эвакуацию из отдельных районов Херсона и ограничивал въезд туда семей с детьми.