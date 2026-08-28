СПЧ России обратился в ООН по делу о задержании историка Кирпиченка в Израиле Фото: REUTERS.

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в ООН с просьбой отреагировать на арест российского историка Артема Кирпиченка в Израиле. Эту информацию распространил телеграм-канал СПЧ.

"Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к председателю-докладчику Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Мэттью Джиллетту в связи с арестом в Израиле российского историка Артема Кирпиченка в аэропорту Бен-Гурион", - указано в сообщении.

Цель СПЧ - выяснить причины задержания, обеспечить доступ к адвокату и медицинской помощи, а также получить данные об условиях содержания. В случае отсутствия ответа СПЧ намерен признать задержание незаконным.

Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что россиянину не предъявлены обвинения, а материалы дела засекречены. Задержание, вероятно, связано с политическими взглядами Кирпиченка и нарушает право на свободу выражения мнений.

Ранее KP.RU сообщил, что в Израиле силами секретной полиции ШАБАК был задержан российский историк и писатель Артём Кирпиченок.