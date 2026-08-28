"Мы ее решим": Лукашенко высказался об общей проблеме Белороуссии и РФ на юго-западе

Лукашенко уверен, что РФ и Белоруссия решат общую проблему на юго-западе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск и Москва решат "общую проблему" на юго-западных рубежах двух стран.

"На перспективу мы сегодня поговорим и о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Белоруссии и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось", - сказал белорусский лидер.

По его словам, а "как кому хочется - не хочется, Белоруссия и Россия эти хотелки уже раскусили" и очень хорошо понимают, что происходит вокруг.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости и выразил надежду на восстановление взаимовыгодного сотрудничества на принципах доверия, уважения и равноправия. Белорусский лидер обратился к украинцам. Он подчеркнул, что дорога в Белоруссию открыта для каждого, кто имеет добрые намерения.