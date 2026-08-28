Ученые нашли признак, который может указывать на риск деменции

Ученые разработали МРТ-маркер, который оценивает уменьшение толщины серого вещества. Фото: Shutterstock.

Уменьшение объема серого вещества мозга может быть связано с более быстрым переходом ранней стадии болезни Альцгеймера в деменцию. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале Neurology. Об этом пишет «Царьград».

При увеличении степени атрофии серого вещества на одно стандартное отклонение вероятность перехода от легких когнитивных нарушений к деменции возрастала в 1,24 раза.

В исследовании участвовали 130 человек в возрасте от 40 до 64 лет с легкими когнитивными нарушениями и 97 здоровых добровольцев. Всем участникам сделали МРТ мозга, после чего наблюдали за ними около двух лет. За это время примерно у 65% пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера нарушения перешли в деменцию.

Ученые разработали МРТ-маркер, который оценивает уменьшение толщины серого вещества в восьми областях мозга, связанных с памятью, речью и мышлением. По мнению исследователей, в будущем такой анализ может помочь врачам оценивать скорость прогрессирования заболевания и заранее определять пациентов с повышенным риском потери самостоятельности.

Ранее психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала о ранних признаках деменции, отметив, что регулярные проблемы с привычными бытовыми делами могут сигнализировать о заболевании.