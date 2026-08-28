Медведев: Никаких планов по мобилизации в России нет, воинов на СВО хватает Фото: REUTERS.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался на тему якобы планируемой мобилизации в России, отметив, что у властей страны нет никаких намерений для привлечения граждан к службе в зоне проведения специальной военной операции (СВО), воинов хватает.

"Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам достаточно тех ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, из патриотических соображений. Воюют как герои и делают это осознанно", - сказал он.

Политик подчеркнул, что когда у врага несчастных запихивают в автобусы, бьют, женщин бьют, то киевскому режиму ничего не остается, кроме как запускать такую тему в информационный оборот, чтобы получить дивиденды.