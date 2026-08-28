Медведев: слухи о мобилизации в России распространяет враг Фото: Shutterstock.

Киев специально распространяет лживую информацию о возможной мобилизации в России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ну а когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей — (Киеву — прим. ред.) ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды», — прокомментировал Медведев слухи о мобилизации в России.

На Фестивале новых медиа политик заявил, что мобилизации в России не планируется, так как войскам достаточно контрактников. Медведев подчеркнул, что в зоне СВО воинов достаточно. Они доблестно сражаются из патриотических соображений. Набор солдат не требуется.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что российские солдаты героически сражаются в зоне СВО. Они отстаивают интересы и будущее России. Также он подчеркнул, что нужно сделать все возможное для их адаптации после окончания службы.