Стало известно о скорой встрече Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин встретится с Си Цзиньпином в рамках ШОС в Бишкеке 31 августа Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин 31 августа встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, всего у российского лидера в Киргизии запланированы девять двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, иранским коллегой Масудом Пезешкианом, турецким президентом Реджепом Эрдоганом и премьером Армении Николом Пашиняном.

Как писал сайт KP.RU, последний раз российский и китайский лидеры виделись в конце мая, когда Владимир Путин прибыл в КНР с официальным визитом. Рабочий визит главы государства был рассчитан на два дня — 19 и 20 мая.