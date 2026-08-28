Медведев прокомментировал громкие заявления США об уничтожении Ирана: "Но это не так"

Медведев: США не раз кричали о победе над Ираном, но это не так Фото: REUTERS.

Вашингтон не раз заявлял о победе над Ираном, но это совершенно не так. Об этом заявил зампред Совбеза России, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников Фестиваля новых медиа. Фрагмент видео опубликован в его канале в мессенджере "Макс".

"Посмотрите на пример свежий Соединенных Штатов и Ирана. Много раз прокричали о том, что Иран повержен, Иран уничтожен", - сказал политик.

Медведев подчеркнул, что при этом все понимают, что "это не так".

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совета безопасности РФ жестко раскритиковал действия Белого дома на Ближнем Востоке, отметив, что недавняя атака на Иран носила полностью неспровоцированный характер. Он указал, что у США не было никаких реальных оснований для применения силы. Тегеран не представлял угрозы для безопасности Штатов и, вопреки заявлениям Белого дома, был настроен на дипломатическое урегулирование.