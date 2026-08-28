Медведев уверен в победе России в экономической и горячей войнах

Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия одержит победу и в горячей фазе противостояния с Западом и Украиной, и в экономической. Об этом он высказался, выступая перед журналистами.

Также политик высказался и по поводу информационной войны. По его словам, она будет бесконечной.

«Первые войны закончатся нашей победой: настоящая, горячая война, и экономическая. Никаких сомнений быть не может. Что касается третьей, информационной войны, - это бесконечная история», — резюмировал российский политик, выступая на Фестивале новых медиа.

Напомним, президент России Владимир Путин также отмечал, что Россия успешно окончит СВО. Российские солдаты сейчас сражаются за будущее России. При этом он заявил, что не сомневается в победе РФ.