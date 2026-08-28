В Кремле прокомментировали возможное возобновление переговоров РФ, Украины и США

Ушаков: РФ не имеет данных о возобновлении переговоров с Киевом и США в сентябре Фото: REUTERS.

У Кремля нет информации о том, что переговоры России с Украиной и США могут возобновиться в сентябре. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы об этом не имеем прямой информации. Я тоже видел эти высказывания в средствах массовой информации, но ничего конкретного на этот счет сказать не могу", - сказал представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние встречи с США и Украиной могут возобновиться после одного конкретного шага со стороны Киева.

По его словам, сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного регулирования этой проблемы.