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НовостиПолитика28 августа 2026 16:18

В Кремле прокомментировали возможное возобновление переговоров РФ, Украины и США

Ушаков: РФ не имеет данных о возобновлении переговоров с Киевом и США в сентябре
Сергей ГАПЧУК
Ушаков: РФ не имеет данных о возобновлении переговоров с Киевом и США в сентябре

Ушаков: РФ не имеет данных о возобновлении переговоров с Киевом и США в сентябре

Фото: REUTERS.

У Кремля нет информации о том, что переговоры России с Украиной и США могут возобновиться в сентябре. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы об этом не имеем прямой информации. Я тоже видел эти высказывания в средствах массовой информации, но ничего конкретного на этот счет сказать не могу", - сказал представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние встречи с США и Украиной могут возобновиться после одного конкретного шага со стороны Киева.

По его словам, сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного регулирования этой проблемы.