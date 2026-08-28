Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

России не нужно будет создавать «железный занавес». Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что такие действия Москвы будут просто непродуктивными.

«Я понимаю, что нам нужно делать. Нужно вкладываться и в свое железо, и в свой софт, и в свои медийные продукты. Но в то же время отгораживаться бетонной стеной, создавать файервол или железный занавес, во-первых, не нужно, а во-вторых, это будет непродуктивно», — резюмировал Медведев на Фестивале новых медиа.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Москва никогда не пыталась уйти с мировой арены. Наоборот, это Запад сделал все, чтобы отстраниться от России. И изолировать нашу страну. Но теперь ЕС сам же и жалеет, что разорвал отношения с Москвой.