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НовостиПолитика28 августа 2026 16:39

Владимир Путин посидел в новой VOLGA

Путин посетил завод, производящий автомобили VOLGA
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин посидел в новой VOLGA

Владимир Путин посидел в новой VOLGA

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Нижний Новгород посетил в нижегородском автомобилестроительном кластере завод, производящий автомобили VOLGA. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Павел Зарубин, опубликовав соответствующее видео.

На обнародованных кадрах главе государства показали новый автомобиль VOLGA. Российский лидер посидел в салоне легковушки на месте водителя и смог оценить интерьер салона.

Как писал сайт KP.RU, в конце января прошлого года Владимир Путин совершил рабочую поездку в Самарскую область. После приземления в аэропорту Самары, Владимир Путин сразу же отправился в Тольятти, на завод "АвтоВАЗ". Тогда президенту показали предсерийный автомобиль "Лада Искра". Российскому лидеру машина, похоже, понравилась - он даже открыл дверцу и мельком взглянул на место водителя.