Медведев сказал, почему сильна Россия

Медведев заявил, что Россия суверенна, потому что она сильна Фото: REUTERS.

Россия является сильным государством, поэтому что обладает суверенитетом, который есть не у всех стран. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Фестивале новых медиа.

"Информационная независимость нам необходима. Но добиться полного, неограниченного суверенитета — вот такого, например, как, допустим, есть в государственных отношениях, в международном праве, — сложно. И то мы знаем: далеко не каждое государство является в полной мере суверенным", - отметил Медведев.

Политик подчеркнул, что Россия обладает этим, потому что является сильным государством. Только поэтому слабые страны не имеют всех признаков государственного суверенитета, констатировал Медведев.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что в современных реалиях суверенитет - это быть умнее и сильнее других, а также грамотно и правильно распоряжаться своими ресурсами.