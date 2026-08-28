«Молодая Гвардия Единой России» поздравила врачей с Днем военного медика

Военные медики группировки войск Днепр во время операции в передовом медицинском госпитале. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В России 28 августа отмечается День военного медика. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из разных регионов поздравили с профессиональным праздником военных врачей, фельдшеров, сотрудников госпиталей и других медицинских специалистов.

«Низкий поклон военным медикам! Тем, кто рискуют собой, чтобы спасти жизнь и вернуть бойца с поля боя. Ваше мужество и стойкость вызывают гордость. Вы - наша опора и наши герои! С праздником!» - обратился к военным врачам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

В Москве активисты движения привезли цветы и сладости сотрудникам госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Молодогвардейцы поблагодарили персонал клиники за нелегкий труд и вручили подарки.

В Луганске молодые участники движения приготовили памятные подарки для доцентов кафедры госпитальной хирургии, урологии и онкологии ЛГМУ имени Святителя Луки. Активисты из Самары поздравили местных военных медиков.

В Туле участники «Молодой Гвардии Единой России» встретились с гвардии подполковником медицинской службы, военным врачом, служившим на Северном Кавказе. А в Татарстане активисты навестили военного врача, подполковника, ветерана военно-медицинской службы.

В нашей стране военных медиков чествуют с XIX-го века, когда император Александр I в 1805 году создал центральный орган военного управления, отвечающий за здоровье солдат Российской армии. Официально праздник отмечается с 1980 года. Тогда День военного медика в СССР был официально учрежден решением Совета Министров Советского Союза.