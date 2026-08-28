Медведев объяснил, почему ведет свои соцсети языком «правды-матки»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ведет соцсети без официоза, что позволяет ему быть более прямолинейным и использовать весь спектр русского языка. Об этом он рассказал во время своего выступления на Фестивале новых медиа.

Там же политик подчеркнул, что считает правильным такую манеру ведения своих соцсетей. Так сказать, языком «правды-матки».

«Сейчас я гораздо меньше связан формальностями, поэтому могу резать правду-матку, используя русский язык во всем его многообразии, красоте, величии. Вот это я с удовольствием делаю», — резюмировал Медведев.

Также он заявил, что официальным языком он говорит на важных мероприятиях. И он не позволял себе вольностей во время, как занимал пост президента РФ. У всех есть ограничители, зависящие от должности, подчеркнул политик.

Ранее KP.RU рассказал, что Медведев старается реагировать на все волнующие россиян новости. Недавно он дал оценку действиям Армении, высказывание получилось довольно резким.