Владимир Путин назвал транспорт, за которым будущее

Фото: REUTERS.
Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения нижегородского автомобильного кластера заявил, что будущее за гибридным транспортом.
По словам российского лидера, эксперты в той же самой Европе размышляют о том, правильно ли они сделали, что все вкладывали именно в электротранспорт. Сейчас там большой вопрос возникает, отметил он.
"Будущее, скорее всего, за гибридным транспортом", - сказал президент.
При этом глава государства отметил, что для России, по его мнению, наиболее перспективен транспорт на газомоторном топливе в сравнении с электротранспортом.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Владимир Путин посетил завод, производящий автомобили VOLGA. На опубликованном видео главе государства показали новый автомобиль VOLGA. Российский лидер посидел в салоне легковушки на водительском месте и смог оценить интерьер салона новинки.