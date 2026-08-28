Владимир Путин назвал транспорт, за которым будущее

Путин заявил, что будущее за гибридным транспортом Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения нижегородского автомобильного кластера заявил, что будущее за гибридным транспортом.

По словам российского лидера, эксперты в той же самой Европе размышляют о том, правильно ли они сделали, что все вкладывали именно в электротранспорт. Сейчас там большой вопрос возникает, отметил он.

"Будущее, скорее всего, за гибридным транспортом", - сказал президент.

При этом глава государства отметил, что для России, по его мнению, наиболее перспективен транспорт на газомоторном топливе в сравнении с электротранспортом.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Владимир Путин посетил завод, производящий автомобили VOLGA. На опубликованном видео главе государства показали новый автомобиль VOLGA. Российский лидер посидел в салоне легковушки на водительском месте и смог оценить интерьер салона новинки.