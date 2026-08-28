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НовостиПолитика28 августа 2026 17:25

Владимир Путин назвал транспорт, за которым будущее

Путин заявил, что будущее за гибридным транспортом
Сергей ГАПЧУК
Путин заявил, что будущее за гибридным транспортом

Путин заявил, что будущее за гибридным транспортом

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения нижегородского автомобильного кластера заявил, что будущее за гибридным транспортом.

По словам российского лидера, эксперты в той же самой Европе размышляют о том, правильно ли они сделали, что все вкладывали именно в электротранспорт. Сейчас там большой вопрос возникает, отметил он.

"Будущее, скорее всего, за гибридным транспортом", - сказал президент.

При этом глава государства отметил, что для России, по его мнению, наиболее перспективен транспорт на газомоторном топливе в сравнении с электротранспортом.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Владимир Путин посетил завод, производящий автомобили VOLGA. На опубликованном видео главе государства показали новый автомобиль VOLGA. Российский лидер посидел в салоне легковушки на водительском месте и смог оценить интерьер салона новинки.