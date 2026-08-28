ПВО РФ за день сбили 112 украинских БПЛА над регионами России ФОТО: ТАСС/ Александр Река

Средства российской ПВО за день сбили 112 украинских беспилотников над регионами России. Также дроны были перехвачены в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

«В течение дня дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства. Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Белгородской, Брянской и Калужской областей.

Отмечается, что враг снова попытался атаковать гражданские объекты на территории РФ. Киевский режим предпринимает все более жесткие попытки атак на мирных жителей российских регионов. ВСУ это делают из-за неудач на поле боя. Врагу важно посеять панику среди россиян и достичь медийного эффекта.