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НовостиПолитика28 августа 2026 17:27

ПВО РФ за день сбили 112 украинских БПЛА над регионами России

Враг снова пытался атаковать гражданские объекты на территории РФ
Людмила МИТРОХИНА
ПВО РФ за день сбили 112 украинских БПЛА над регионами России ФОТО: ТАСС/ Александр Река

ПВО РФ за день сбили 112 украинских БПЛА над регионами России ФОТО: ТАСС/ Александр Река

Средства российской ПВО за день сбили 112 украинских беспилотников над регионами России. Также дроны были перехвачены в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

«В течение дня дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства. Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Белгородской, Брянской и Калужской областей.

Отмечается, что враг снова попытался атаковать гражданские объекты на территории РФ. Киевский режим предпринимает все более жесткие попытки атак на мирных жителей российских регионов. ВСУ это делают из-за неудач на поле боя. Врагу важно посеять панику среди россиян и достичь медийного эффекта.