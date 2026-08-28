Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 августа 2026 17:36

Дональд Трамп подписал указ о создании Космической академии США

США требуется обучить целое поколение специалистов для исследования космоса, отметил Трамп
Сергей ГАПЧУК
Дональд Трамп подписал указ о создании Космической академии США

Дональд Трамп подписал указ о создании Космической академии США

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об учреждении национальной Космической академии. Это произошло в ходе его выступления в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) на церемонии награждения американских астронавтов.

"Нам потребуется обучить и подготовить целое поколение квалифицированных военнослужащих, инженеров, гражданских операторов и всех остальных специалистов [для исследования космического пространства]...", - сказал он.

Глава Белого дома отметил, что подпишет указ о начале процесса создания новой национальной академии, которая будет называться Космической академией США. Это очень важное событие, подчеркнул республиканец.

Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета своим указом переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. Решение вступило в силу немедленно для американских федеральных органов.