Дональд Трамп подписал указ о создании Космической академии США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об учреждении национальной Космической академии. Это произошло в ходе его выступления в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) на церемонии награждения американских астронавтов.

"Нам потребуется обучить и подготовить целое поколение квалифицированных военнослужащих, инженеров, гражданских операторов и всех остальных специалистов [для исследования космического пространства]...", - сказал он.

Глава Белого дома отметил, что подпишет указ о начале процесса создания новой национальной академии, которая будет называться Космической академией США. Это очень важное событие, подчеркнул республиканец.

Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета своим указом переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. Решение вступило в силу немедленно для американских федеральных органов.