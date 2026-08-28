«Британия объявила войну России»: в Европе заговорили о рисках необдуманных действий европейской страны Фото: REUTERS.

Лондон поддерживает удары Украины по российским объектам, что можно рассматривать как негласное участие в конфликте. К такому выводу пришел итальянский философ, профессор университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Винченцо Коста. Он отметил, что Британия объявила неофициально войну России, когда ввела против Москвы санкции. Свое мнение философ высказал в статье для издания L'Antidiplomatico.

«Нанеся удары по российским целям, Великобритания неофициально объявила войну России. Война уже началась», — написал эксперт в иностранном издании.

Там же он подчеркнул, что Европа не задумывается о рисках, совершая все больше необдуманных действий. Москве предстоит сложный выбор: терпеть агрессию или дать жесткий отпор для самозащиты, подчеркнул философ.

Ранее KP.RU передал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что страны ЕС все больше ввязываются в конфликт на Украине. Россия фактически сражается со всем блоком НАТО.