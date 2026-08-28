В МИД РФ пообещали ответ на отчуждение недвижимости россиян в Финляндии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Директор первого Европейского департамента МИД РФ Артём Студенников заявил, что Москва примет меры, если Финляндия пересмотрит сделки с недвижимостью, заключённые россиянами. Дипломат подчеркнул, что финские власти игнорируют правовые нормы в отношении России, и привёл в пример возможность полного запрета на покупку недвижимости россиянами в 2025 году, что он считает дискриминацией.

"В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов", - заявил Студенников.

Власти Финляндии рассматривают возможность пересмотра сделок с недвижимостью граждан России, включая заключённые более двух десятилетий назад, из-за запрета на такие сделки, введённого в июле 2025 года. Запрет касается земельных участков, но не квартир в многоквартирных домах. Таким образом, финны пытаются отменить уже заключённые сделки, основываясь на национальности покупателей земли.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Финляндии Александр Стубб прямым текстом одобрил удары украинских нацистов по складам гражданского коммерческого предприятия Wildberries в России.