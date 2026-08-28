Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве мальчика подростками в Подмосковье Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об убийстве 12-летнего подростка в московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Шмырову А. Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетними ребенка в Орехово-Зуевском городском округе", говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Как писал сайт KP.RU, известно, что 15-летняя Инга и ее 16-летняя подруга Лика (имена изменены) специально заманили подростка в стоящее на отдалении от жилых домов здание, чтобы убить. Школьницы якобы хотели посмотреть, "как умирают люди". Шестикласснику нанесли множество ударов ножом, но его криков о помощи никто не услышал. После убийства они спокойно разошлись по домам.