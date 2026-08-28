Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия под Белгородом, двое пассажиров погибли Фото: REUTERS.

Украинские нацисты нанесли очередной удар по гражданским, которые возвращались домой с работы. Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус предприятия в Белгородской области, на котором отвозят сотрудников до работы и обратно. В результате на месте погибли два человека, ещё шестеро получили ранения разной степени тяжести.

"Два человека погибли, шесть получили ранения", - сообщили в пресс-службе оперштаба региона.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что за последние два месяца украинские беспилотники атаковали пассажирские автобусы более 35 раз. Их целью является создание хаоса путём затруднения передвижения мирного населения.

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