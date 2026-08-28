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НовостиПолитика28 августа 2026 18:27

Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия под Белгородом, двое пассажиров погибли

Двое погибли и шестеро пострадали при атаке БПЛА на автобус под Белгородом
Сергей КУДРИН
Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия под Белгородом, двое пассажиров погибли

Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия под Белгородом, двое пассажиров погибли

Фото: REUTERS.

Украинские нацисты нанесли очередной удар по гражданским, которые возвращались домой с работы. Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус предприятия в Белгородской области, на котором отвозят сотрудников до работы и обратно. В результате на месте погибли два человека, ещё шестеро получили ранения разной степени тяжести.

"Два человека погибли, шесть получили ранения", - сообщили в пресс-службе оперштаба региона.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что за последние два месяца украинские беспилотники атаковали пассажирские автобусы более 35 раз. Их целью является создание хаоса путём затруднения передвижения мирного населения.

KP.RU следит за развитием событий