Галузин: Украина нарушала предыдущие перемирия несколько тысяч раз Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Киевский режим нарушал объявленные Россией предыдущие перемирия несколько тысяч раз. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"За время конфликта нами накоплен некоторый опыт того, как другая сторона относится к объявлявшимся ранее перемириям. Вместо соблюдения режима тишины ВСУ, напротив, методично и цинично наращивали количество атак", - отметил дипломат.

Замглавы МИД РФ в качестве примера привел объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, которое ВСУ в этом году нарушили 6558 раз.

Галузин уточнил, что это на 20% больше, чем в ходе аналогичного перемирия в 2025 году, когда было 4900 нарушений.

Как писал сайт KP.RU, европолитики призывают к прекращению огня на Украине, но только для усиления ВСУ. По данным Strategic Culture, поддержка Европой призыва киевского режима к немедленному прекращению огня — это всего лишь циничная попытка вооружить прокси-режим. Страны ЕС не отказались от своих целей по противостоянию с Москвой и идеи нанесения стратегического поражения России.