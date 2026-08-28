России пришлось напоминать Норвегии её недавнюю историю: семь лет назад они благодарили Москву и были рады ей

Посол России Корчунов напомнил Норвегии о словах короля Харальда Фото: REUTERS.

Король Норвегии Харальд V в 2019 году произнес напутственные слова новому послу России в Осло в 2024 году. О них напомнил российский посол в Норвегии Николай Корчунов в интервью RTVI, отвечая на вопрос о своих воспоминаниях об умершем монархе.

«До сих пор в памяти остаются его проникновенные слова, произнесенные в 2019 году на церемонии годовщины освобождения Северной Норвегии Красной Армии в 1944 году. Он сказал тогда: Норвегия говорит спасибо. Подчеркнул, что знает, какие были потери и жертвы, и что многие солдаты, воевавшие на советской стороне, также являются норвежскими героями», - заявил Корчунов, назвав правление Харальда лучшим для российско-норвежских отношений.

Посол отметил, что король был символом единства норвежцев и пользовался уважением. Его смерть стала большой утратой для народа. Также он вспомнил аудиенцию в 2024 году, где Харальд V вручил верительные грамоты и подчеркнул многовековую историю мирных отношений между Россией и Норвегией.

Ранее KP.RU сообщил, что король Норвегии Харальд V умер в 6:35 утра в 89 лет от бактериальной инфекции на фоне заболевания крови в Национальной больнице Осло.