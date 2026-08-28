В штурмовом полку ВСУ "Скала" появились первые потери женщин-заключенных Фото: REUTERS.

В штурмовом полку "Скала" зафиксированы первые ликвидированные из числа женщин-заключенных, которые вступили в ряды ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"В социальных сетях найден некролог на 39-летнюю Наталью Шелестову - военнослужащую 425-го отдельного штурмового полка "Скала", - сообщил собеседник агентства .

По его словам, боевичка была осуждена в 2021 году за жестокое убийство собственной 4-летней дочери и приговорена к 10 годам лишения свободы. Не желая досиживать свой срок до конца, Шелестова подписала контракт с ВСУ и была отправлена в "Скалу", добавил источник.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что полиция Украины завела 103 дела о небоевых потерях в полку ВСУ "Скала". По словам депутата Верховной рады Александра Федиенко, обвинения выдвинуты в трех случаях, а 41 дело закрыто. При этом украинский парламентарий отметил, что оставлял и другие запросы, но их оставили без внимания.